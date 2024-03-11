Президент Украины Владимир Зеленский негативно отреагировал на слова папы римского Франциска о мужестве поднятия белого флага. Заявление об этом сделал глава католической церкви ранее в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI.
Зеленский считает, что понтифик занимается "виртуальным посредничеством". Президент Украины не упомянул папу римского в своем видеообращении, но его слова были реакцией на слова понтифика. При этом президен Украины благодарит украинских капелланов, которые защищают жизнь и человечность на передовой.
Папа римский заявил, что самый сильный — это тот, кто видит ситуацию, думает о своем народе и имеет мужество поднять белый флаг и вести переговоры. Франциск использовал выражение "белый флаг" для обозначения прекращения военных действий и перемирия, достигнутого смелостью переговоров.
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