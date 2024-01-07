Глава Федерации биатлона Петербурга Дмитрий Васильев рассказал, что к нему обращались за заказным убийством. Предложения поступали после окончания карьеры, однако двукратный олимпийский чемпион ответил категорическим отказом. В качестве гонорара спортсмену обещали 10 тысяч долларов.
- Когда я закончил со спортом, с деньгами было туго. Так как я хорошо стрелял, один знакомый предлагал мне сделать выстрел и получить десять тысяч долларов, - сообщил Васильев. - Мне повезло с учителями, поэтому я понимал, что один выстрел сделаю я, а второй будет уже в меня.
По словам Васильева, после отказа от предложения он полностью прервал все отношения с человеком, от которого поступило предложение. Сейчас это не имеет значения, так как этого человека уже нет в живых, добавил Васильев.
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