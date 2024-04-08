Флеболог Андрей Шишкин отметил, что более теплая погода весной может отрицательно сказаться на состоянии вен, вызывая расширение и замедление кровотока. Это может привести к неприятным симптомам, таким как боль, покраснение, отеки и уплотнение вен.

Шишкин подчеркнул важность лечения варикоза, чтобы избежать опасных осложнений, включая тромбозы, которые могут привести к серьезным нарушениям в работе сердца, легких и мозга. Он предупредил о возможной острой боли в месте образования тромба и призвал к своевременной медицинской помощи при подозрении на обострение варикоза, сообщает МедикФорум.