Врач Иванов: варикозное расширение вен и беременность увеличивают риск образования тромбов в венах

Тромбы, или сгустки крови, могут привести к блокировке кровотока и возникновению серьезных осложнений, таких как инфаркт или инсульт. Врач общей практики Владимир Иванов подчеркнул, что симптомы отрыва тромба требуют немедленного медицинского вмешательства, включая бледность кожи, резкую боль и одышку.

Боли и другие симптомы могут также возникнуть при тромбозе глубоких вен верхних конечностей, часто сопровождаясь ослаблением руки и голубоватым оттенком кожи. Факторы риска включают повышенную свертываемость крови, обезвоживание, диабет и высокий уровень холестерина, сообщает Газета.Ру.