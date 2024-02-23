Врач Иванов: варикозное расширение вен и беременность увеличивают риск образования тромбов в венах

Тромбы, или сгустки крови, могут привести к блокировке кровотока и возникновению серьезных осложнений, таких как инфаркт или инсульт. Врач общей практики Владимир Иванов подчеркнул, что симптомы отрыва тромба требуют немедленного медицинского вмешательства, включая бледность кожи, резкую боль и одышку.
Боли и другие симптомы могут также возникнуть при тромбозе глубоких вен верхних конечностей, часто сопровождаясь ослаблением руки и голубоватым оттенком кожи. Факторы риска включают повышенную свертываемость крови, обезвоживание, диабет и высокий уровень холестерина, сообщает Газета.Ру.
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