Под руководством исследователей Медицинского исследовательского совета (МИС) были выявлены генетические варианты в двух генах, которые имеют одно из сильнейших воздействий на риск ожирения, обнаруженных до настоящего времени.

Эксперты предполагают, что обнаружение редких вариантов в генах BSN и APBA1 является одним из первых идентифицированных генов, связанных с ожирением, при наличиии которых увеличенный риск не наблюдается до взрослого возраста.

"Мы выявили два гена, оказывающих самое глубокое воздействие на риск ожирения, которое мы когда-либо видели, но, возможно, еще важнее, что вариация в гене Bassoon связана с ожирением, начинающимся во взрослом возрасте, а не в детском", — сообщил автор исследования, профессор Джайлс Йео.

Используя данные из Биобанка Великобритании для выполнения полного экзомного секвенирования — тип генетического секвенирования, используемого для понимания того, что может вызывать симптомы или болезнь — индекса массы тела (ИМТ) у более чем 500 000 человек, исследователи обнаружили, что генетические варианты в гене BSN, также известном как Bassoon, могут увеличить риск ожирения вплоть до шести раз.

Это также было связано с увеличенным риском неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета второго типа.

Варианты гена Bassoon были обнаружены у одного из 6 500 взрослых, что свидетельствует о том, что они могут повлиять на примерно 10 000 человек в Великобритании.

"Эти результаты представляют собой еще один пример мощи крупных генетических исследований населения для улучшения нашего понимания биологических основ болезни. Генетические варианты, которые мы идентифицируем в BSN, оказывают один сильнейших эффектов на ожирение, сахарный диабет второго типа и жировую болезнь печени, которые когда-либо наблюдались, и подчеркивают новый биологический механизм регулирования контроля аппетита", — сказал Профессор Джон Перри.

Ожирение является значительным фактором риска для других серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет второго типа, однако генетические причины того, почему некоторые люди более подвержены набору веса, не до конца ясны ученым.

В отличие от генов ожирения, идентифицированных в предыдущих исследованиях, варианты в генах BSN и APBA1 не связаны с детским ожирением, что заставило исследователей считать, что они могли бы обнаружить новую биологическую предрасположенность к ожирению.