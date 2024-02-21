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Ракета
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:27

Ракета "дала осечку" при запуске с британской подлодки

Английские военные чуть не подорвали свою атомную подлодку при тренировочном ракетном запуске c военной субмарины. Теперь военным Великобритании предстоит с морского дна поднимать боеприпас. Подобный инцидент с ракетой произошел в 2016 году.

Старт баллистической ракеты производился с атомной подводной лодки HMS Vanguard. На ее борту в это время находился глава британского минобороны Грант Шаппс, который наблюдал за учениями сообщает газета Sun. О причинах неудачного испытания не сообщается, однако говорится, что произошла "аномалия".

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