Издание Yle сообщило, что в крови российской фигуристки Камилы Валиевой нашли еще несколько веществ, которые не являются запрещенными, но в скором времени станут таковыми. Одно из них имеет анаболический эффект, поэтому эксперты WADA намерены вывести его за рамки закона.
Среди незапрещенных препаратов также найдены гипоксен и L-карнитин. Напомним, что фигуристка дисквалифицирована на 4 года из-зи найденного в крови триметазидина - такой вердикт вынес CAS, теперь спортсменка отстранена от соревнований. Начало наказания датируется 25 декабря 2021 года.
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