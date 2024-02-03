Издание Yle сообщило, что в крови российской фигуристки Камилы Валиевой нашли еще несколько веществ, которые не являются запрещенными, но в скором времени станут таковыми. Одно из них имеет анаболический эффект, поэтому эксперты WADA намерены вывести его за рамки закона.

Среди незапрещенных препаратов также найдены гипоксен и L-карнитин. Напомним, что фигуристка дисквалифицирована на 4 года из-зи найденного в крови триметазидина - такой вердикт вынес CAS, теперь спортсменка отстранена от соревнований. Начало наказания датируется 25 декабря 2021 года.