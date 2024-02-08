Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) 7 февраля вышел с многостраничным (130 стр.) докладом. Публикация мотивировочной части случилась более недели спустя после принятия решения судом дисквалифицировать Камилу на 4 года. Сама дата публикации доклада очень символична. Ровно 10 лет назад стартовала зимняя олимпиада в Сочи.

В мотивировочной части столь строгого решения по поводу юной россиянки, приводится сразу три версии самой фигуристки. Она объяснила попадание запрещенного препарата триметазидина, либо случайностью, либо злым умыслом. Он мог попасть через другой препарат, который разрешен. Приводится версия злого умысла, который мог быть реализован на чемпионате России неизвестными лицами. Еще есть версия про дедушку фигуристки, который употребил запрещенное вещество в лечебных целях.

11 января 2022 года был обнаружен триметазидин в допинг-пробе российский фигуристки Камилы Валиевой. Сама проба на допинг была сделана почти за две недели до этого. Известна эта скандальная информация стала широкой публике только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.





