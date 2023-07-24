Расположение ЧВК "Вагнер" в Белоруссии вызвало панику в рядах польских политиков и военных

Недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" выражают желание сходить с "экскурсией" по городам Польши, лишь усилило страх военных и политиков этой страны перед частной военной компанией, сообщают СМИ. Так, польские военнослужащие получают указания из Варшавы о быстром укреплении границ с Белоруссией, чтобы не сталкиваться с "вагнеровцами".

В рамках встречи, которая состоялась 23 июля в Константиновском дворце в Стрельне, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию с Западной Украиной. Как ранее заявила российская сторона, эту территорию планирует оккупировать Польша. Сам белорусский лидер назвал эти планы неприемлемыми. Он привез с собой карту переброски польских войск к границам Союзного государства.

"Отрыв западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлема. И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали. Если такая будет поддержка и Западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению в Украине помощь и поддержку", — отметил Лукашенко.

Также он рассказал Владимиру Путину о ситуации с бойцами ЧВК "Вагнер". Согласно его заявлению, они знают, что эшелоны с военной техникой идут через Польшу на Украину, и не против отправиться в Варшаву и другие города "с экскурсией".

"Нас стали напрягать "вагнеровцы". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув". А Жешув для их — это неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они знали, откуда шла военная техника (на Украину — Прим. ред.). И у них внутри сидит, что Жешув — это беда", — поделился Лукашенко.

О том, что после таких планов "вагнеровцев" и первых тренировок ВС Белоруссии с инструкторами формирования в Польше нарастает истерия, можно судить по выступлению министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"Мы знаем, что группа "Вагнера" была переброшена в Белоруссию. В связи с этим мы усилили восток Польши с помощью передислокации воинских частей вместе с техникой с запада. Речь идет о 12-й и 17-й бригадах. Одна из них расквартирована в Кольне, на новой базе, открытой в прошедшую субботу, вторая — Белой Подляске, то есть возле границы", — заявил он брифинге в Нью-Йорке.

Параллельно с этим 24 июля Блащак рассказал про создание саперного батальона, что будет размещен на северо-востоке страны в городе Августов в Сувалкском коридоре, то есть в 30 километрах от Гродно.

"В этом году в Августове будет создан саперный батальон. Он будет входить в состав 15-й Гижицкой механизированной бригады", — уточнил министр обороны Польши.

Однако нарастающая напряженность польских военных вызвана еще и тем, что полигон "Брестский", где проходят совместные учения ЧВК "Вагнер" с ВС Белоруссии, расположен всего в 200 километрах от Варшавы.

Это может значительно помешать намерениям Польши на Западной Украине. В частности, свои интересы там преследует местный бизнес. Интересно, что в польском правительстве уже существует должность уполномоченного по вопросам польско-украинского сотрудничества. Сейчас этот пост занимает Ядвига Емилевич. Привлекают внимание и курсирующие по Варшаве электрички с картой Польши с нанесенным на нее городом Лемберг (польское название Львова). Это можно расценивать как прямую отсылку к планам по оккупации территории Западный Украины.

Тем не менее, появление в Белоруссии подразделения ЧВК "Вагнер" с высоким уровнем подготовки и слаженности польскими властями рассматривается как пощечина, а их опасения выглядят более чем оправданными.

Отметим, что штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" выполняли сложнейшие боевые задачи по освобождению ключевых сирийских городов и борьбе с международной террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии. Также им удалось восстановить стабильность в Африке, а инструкторы частной военной компании уже много лет занимаются обучением вооруженных сил Центральноафриканской Республики и Мали. Заслуги и подвиги "музыкантов" давно признаны на самом широком уровне. Так, ряд европейских и американских СМИ при изучении вопроса частных армий в мире отдавали именно "вагнеровцам" первое место.

После передислокации бойцы ЧВК "Вагнер" по-прежнему заявляют о продолжать действовать в интересах России и защищать ее. Так, Евгений Пригожин в ходе передачи флага ЧВК "Вагнер", привезенного с прошлой базы в Молькино, указал, что подразделение возможно вернется к выполнению боевых задач в рамках СВО.

"Дальше готовимся, повышаем свой уровень и в новый путь — в Африку. Но возможно и вернемся на войну на Украине, в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт", - заявил он.

Из этого можно предположить, что цели и задачи СВО вскоре могут пополниться защитой от вторжения Польши населения Западной Украины, чем, судя по всему, и обусловлена общая растерянность и страх Варшавы перед бойцами ЧВК "Вагнер".