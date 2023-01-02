«Проблема в бюрократии»: Пригожин объяснил, почему родные бойцов ЧВК «Вагнер» не могут получить тела погибших

Предприниматель Пригожин затронул проблему бюрократии в Луганском морге. По его мнению, именно по этой причине семьи погибших на СВО россиян зачастую подолгу не могут получить тела своих родных.



Журналисты издания "Накануне.ру" обратились к Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать слухи о том, что родственникам погибших бойцов ЧВК "Вагнер" не выдают тела.

"Я вам сейчас расскажу суть проблемы.

В новогодние праздники удалось пообщаться не только с теми парнями, которые на передовой, с теми, кто ранен и восстанавливается после ранения, но также и с теми, кто закончил контракт по двум причинам. Первая — остался без ног, без рук, и вторая — погиб. Как вы видели, сотрудники ЧВК "Вагнер" занимаются погибшими и в новогоднюю ночь. А вот те, кто должен выдавать документы на наших убитых товарищей, как мы видим, отдыхают уже с начала войны", — приводит ответ бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин сказал, что для многих околомедицинских работников убитый боец является неодушевлённой вещью в пластиковом мешке. Поэтому в Луганском морге приходится постоянно сталкиваться с полным непониманием. По его мнению, "ответственные чистоплюи" по три-четыре месяца выписывают документы о смерти.

"По этому поводу я уже неоднократно обращался к Министру здравоохранения, направил ему письмо, а также написал заявление в МВД с просьбой провести проверку возможных фактов саботажа и халатности по работе с погибшими со стороны Луганского морга", — продолжил предприниматель.

Резюмируя, Пригожин добавил, что он и его помощники в буквальном смысле выбивают нужные справки, дальше оказывая каждому отдельно максимальное количество почестей и уважения.

"Так что проблема в бюрократии. Бюрократия не только убивает живых, но также оскверняет память погибших. Одно радует, что бюрократы тоже когда-то попадут в ад, где они встретятся с теми, кого месяцами не выпускали из пластикового мешка", — подытожил Евгений Пригожин.