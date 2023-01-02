Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.12.2022 : 70,3375
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.12.2022 : 75,6553
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Козлов Вячеслав
  • Опубликована сегодня в 0:44

«Проблема в бюрократии»: Пригожин объяснил, почему родные бойцов ЧВК «Вагнер» не могут получить тела погибших

Предприниматель Пригожин затронул проблему бюрократии в Луганском морге. По его мнению, именно по этой причине семьи погибших на СВО россиян зачастую подолгу не могут получить тела своих родных.

Журналисты издания "Накануне.ру" обратились к Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать слухи о том, что родственникам погибших бойцов ЧВК "Вагнер" не выдают тела.

"Я вам сейчас расскажу суть проблемы.
В новогодние праздники удалось пообщаться не только с теми парнями, которые на передовой, с теми, кто ранен и восстанавливается после ранения, но также и с теми, кто закончил контракт по двум причинам. Первая — остался без ног, без рук, и вторая — погиб. Как вы видели, сотрудники ЧВК "Вагнер" занимаются погибшими и в новогоднюю ночь. А вот те, кто должен выдавать документы на наших убитых товарищей, как мы видим, отдыхают уже с начала войны", — приводит ответ бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин сказал, что для многих околомедицинских работников убитый боец является неодушевлённой вещью в пластиковом мешке. Поэтому в Луганском морге приходится постоянно сталкиваться с полным непониманием. По его мнению, "ответственные чистоплюи" по три-четыре месяца выписывают документы о смерти.

"По этому поводу я уже неоднократно обращался к Министру здравоохранения, направил ему письмо, а также написал заявление в МВД с просьбой провести проверку возможных фактов саботажа и халатности по работе с погибшими со стороны Луганского морга", — продолжил предприниматель.

Резюмируя, Пригожин добавил, что он и его помощники в буквальном смысле выбивают нужные справки, дальше оказывая каждому отдельно максимальное количество почестей и уважения.

"Так что проблема в бюрократии. Бюрократия не только убивает живых, но также оскверняет память погибших. Одно радует, что бюрократы тоже когда-то попадут в ад, где они встретятся с теми, кого месяцами не выпускали из пластикового мешка", — подытожил Евгений Пригожин.

Мир

"Сотрудники были осведомлены": Евгений Пригожин указал на причастность DHL к покушению на главу Русского дома в ЦАР

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию с главой Русского дома Дмитрием Сытым.

Читать полностью

"Жду Вас у Бахмута. А Вы хвостом вильнули и в США": Пригожин обратился к улетевшему в Вашингтон Зеленскому

Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который неожиданно покинул Бахмут и отправился в США.

Читать полностью

Общество

Аналитики издания

Аналитики издания "Эксперт" отметили основные взлеты и падения рейтингов главных лиц СВО

Россияне начали больше интересоваться военно-политическими вопросами. Об этом свидетельствуют рейтинги важнейших персон, которые оказали влияние на СВО в 2022 году.

Читать полностью
Не надо стесняться говорить о трудностях: Самонкин поддержал внимание Пригожина к проблемам участников спецоперации

Не надо стесняться говорить о трудностях: Самонкин поддержал внимание Пригожина к проблемам участников спецоперации

Политолог Юрий Самонкин поддержал поездку бизнесмена Евгения Пригожина в Донбасс к участн﻿икам спецоперации, которые заявили о дефиците боеприпасов.

Читать полностью

Новости