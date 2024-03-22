Российские ученые разработали две новые вакцины против туберкулеза

Вакцины предназначены для взрослого населения, включая тех, кто перенес туберкулез или инфицирован. Сейчас они проходят стадию клинических испытаний, и ожидается, что результаты исследований будут получены в ближайшее время.
Главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава Ирина Васильева подчеркнула значимость новых разработок на пресс-конференции, отметив также использование российских технологий искусственного интеллекта для скрининга туберкулеза, сообщает РИА Новости.
Google сделала общедоступной Gemini 1.5 Pro - самую мощную нейросеть в мире
Новая версия нейросети способна обрабатывать до 1 млн токенов, что является ее ключевой особенностью.
Ученые из Сингапура обнаружили новый ген, который играет ключевую роль в развитии заболеваний почек
Исследование, опубликованное в журнале American Society of Nephrology (ASN), выявило, что повышенная активность гена WWP2 ускоряет прогрессирование фиброза почек.
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Врач-стоматолог Луиза Автандилян определила оптимальное время для чистки зубов утром за 30 минут до первого приема пищи.
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