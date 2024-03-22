Российские ученые разработали две новые вакцины против туберкулеза

Вакцины предназначены для взрослого населения, включая тех, кто перенес туберкулез или инфицирован. Сейчас они проходят стадию клинических испытаний, и ожидается, что результаты исследований будут получены в ближайшее время.

Главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава Ирина Васильева подчеркнула значимость новых разработок на пресс-конференции, отметив также использование российских технологий искусственного интеллекта для скрининга туберкулеза, сообщает РИА Новости.