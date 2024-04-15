Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко подчеркнул необходимость просушки, дезинфекции и промывки труб водоснабжения затопленных домов и дворов. Онищенко также отмечает потенциальные опасности, связанные с илом, содержащим различные инфекции, и отмечает наличие погибших домашних животных в зоне наводнения.
Паводки, затронувшие несколько областей России и регионов Казахстана, являются одними из сильнейших за последние десятилетия. Правительственная комиссия, возглавляемая главой МЧС Александром Куренковым, работает над ликвидацией последствий наводнений и оказанием помощи по поручению президента РФ. Россия и Казахстан скоординировали усилия по борьбе с паводками на уровне правительств, сообщает ТАСС.
Инсайдер опубликовал список гаджетов, которые Samsung представит в этом году
Инсайдер под псевдонимом PandaFlash раскрыл подробный список предстоящих гаджетов от Samsung на текущий и следующий год.
Alfa Romeo 4C стал лимитированным купе Abarth Classiche 1300 OT, доступным всего в 5 экземплярах
Лимитированный купе Abarth Classiche 1300 OT, основанный на Alfa Romeo 4C, выпущен в честь 75-летия Abarth, будет доступен всего в пяти экземплярах.
Терапевт Агаева поделилась информацией о пользе квашеной капусты
В результате ферментации состав капусты меняется: в 100 граммах квашеной капусты содержится 16% дневной нормы витамина C, что благоприятно влияет на кожу, связки и суставы.
Эксперт ОМС Пушков объяснил, как сердечники могут получить бесплатные лекарства
Эксперт ОМС Михаил Пушков разъяснил, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют право на бесплатные лекарства при выполнении определенных условий.