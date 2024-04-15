Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко подчеркнул необходимость просушки, дезинфекции и промывки труб водоснабжения затопленных домов и дворов. Онищенко также отмечает потенциальные опасности, связанные с илом, содержащим различные инфекции, и отмечает наличие погибших домашних животных в зоне наводнения.

Паводки, затронувшие несколько областей России и регионов Казахстана, являются одними из сильнейших за последние десятилетия. Правительственная комиссия, возглавляемая главой МЧС Александром Куренковым, работает над ликвидацией последствий наводнений и оказанием помощи по поручению президента РФ. Россия и Казахстан скоординировали усилия по борьбе с паводками на уровне правительств, сообщает ТАСС.