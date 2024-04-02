Невролог Довбня подтвердил отсутствие связи между вакцинацией и аутизмом

По словам врача, ни одна вакцина не увеличивает число случаев аутизма, не влияет на его степень тяжести или траекторию развития у детей. Не имеет значения количество вакцин или используемые консерванты.
Аутизм распространен одинаково в семьях с привитыми и непривитыми детьми. Это расстройство может проявиться и у взрослых, и остается с человеком на протяжении всей жизни. Взрослые, испытывающие затруднения, соответствующие признакам аутизма, могут обратиться за помощью, даже если ранее не знали о причине своих проблем, сообщает News.Ru.
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