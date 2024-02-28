Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.02.2024 : 92,0425
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.02.2024 : 99,9214
Академик Гинцбург: мРНК-вакцины от коронавируса воспринимаются организмом человека как инородные
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:20

Академик Гинцбург: мРНК-вакцины от коронавируса воспринимаются организмом человека как инородные

Академик Александр Гинцбург дал комментарий по результатам исследования мРНК-вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca, проведенного центром Global Vaccine Data Network. Исследование показало повышенный риск неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, получавших данные вакцины.

Среди выявленных последствий — миокардит, тромбы в мозге и синдром Гийена-Барре.

Гинцбург отметил, что такие результаты ожидаемы из-за того, что мРНК-вакцины, вводимые в организм человека, воспринимаются как чужеродная вирусная информация, подлежащая уничтожению в силу эволюционных особенностей, сообщает Российская Газета.

Мир

Финские фуры тратят 10 дней, чтобы попасть в Россию

Финские фуры тратят 10 дней, чтобы попасть в Россию

Мнение, что грузоперевозки из Финляндии в Россию прекратились, — ошибочно. Просто их долго досматривают горячие эстонские пограничники.

Читать полностью
Линас Линкявичюс начал открыто угрожать России нейтрализацией Калининграда

Линас Линкявичюс начал открыто угрожать России нейтрализацией Калининграда

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс пригрозил произвести нейтрализацию Калининграда, если Россия вступит в прямой конфликт с силами НАТО.

Читать полностью

Общество

Песков отказался дать комментарий в отношении Никиты Журавеля, который сжег Коран

Песков отказался дать комментарий в отношении Никиты Журавеля, который сжег Коран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по делу сожжения Корана, что администрация президента не комментирует судебные решения, так как это не входит в ее компетенции.

Читать полностью
Российские учёные разработали универсальный препарат, полностью блокирующий депрессию

Российские учёные разработали универсальный препарат, полностью блокирующий депрессию

Инновационный препарат действует на нейромедиаторы мозга, воздействуя на "голубое тело" и активируя фермент тирозингидроксилазы, ответственный за синтез нейромедиаторов.

Читать полностью

Новости