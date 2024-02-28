Академик Гинцбург: мРНК-вакцины от коронавируса воспринимаются организмом человека как инородные

Академик Александр Гинцбург дал комментарий по результатам исследования мРНК-вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca, проведенного центром Global Vaccine Data Network. Исследование показало повышенный риск неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, получавших данные вакцины.

Среди выявленных последствий — миокардит, тромбы в мозге и синдром Гийена-Барре.

Гинцбург отметил, что такие результаты ожидаемы из-за того, что мРНК-вакцины, вводимые в организм человека, воспринимаются как чужеродная вирусная информация, подлежащая уничтожению в силу эволюционных особенностей, сообщает Российская Газета.