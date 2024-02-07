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В Белоруссии начинается разработка вакцины от кариеса
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:23

В Белоруссии начинается разработка вакцины от кариеса

Ректор Белорусского государственного медицинского университета, Сергей Рубникович, объявил о разработке вакцины от кариеса в Белоруссии. Новый проект, стартовавший в начале текущего года, предполагает сотрудничество с химиками и Национальной академией наук с целью создания препарата или вакцины, препятствующих образованию микроорганизмов, ответственных за кариес.

Помимо этого, в республике широко используются новые методы диагностики и лечения стоматологических заболеваний. Проекты, включающие использование клеточных технологий для лечения болезней пульпы, а также новые подходы к лечению заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, также находятся в разработке.

Экспорт стоматологических услуг из Белоруссии значительно вырос, достигнув $5,6 млн в 2023 году. По словам Рубниковича, в страну преимущественно обращаются жители России, Латвии и Литвы в поисках качественного лечения, сообщает ТАСС.

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