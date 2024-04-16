Известно, что отдых в Сочи стоит дороже, чем в Турции, несмотря на то, что качество обслуживания ниже. Туристы предпочитают выбирать Турцию из-за более привлекательных цен.
Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе утверждает, что за две недели отдыха на двоих в лучших отелях Сочи придется заплатить около 636 тысяч рублей, в то время как в Турции за такой же период пара отдаст 426 тысяч.
Другие курорты России также оказываются дороже: например, пять ночей на Байкале стоят около 70 тысяч рублей, а во Владивостоке — около 100 тысяч. Цены на отдых в российских курортных зонах продолжают расти, однако, согласно руководителю турагентства Fun&Sun "Беляево" Эльмиры Ахвердиевой, растет и качество обслуживания. Она рекомендует раннее бронирование для экономии на стоимости отдыха, сообщает АБН24.
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