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Эксперты сообщили, во сколько обойдется летний отдых в Турции
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:36

Эксперты сообщили, во сколько обойдется летний отдых в Турции

Эксперты сообщили, что стоимость летнего отдыха в Турции в июне начинается от 140 тысяч рублей на двоих. Они проанализировали цены на 10 ночей проживания в четырех и пятизвездочных отелях с системой "все включено", при заезде 11 июня. Большинство отелей сохранили цены в евро на прежнем уровне или даже немного снизили их, в то время как в рублях цены выросли максимум на четверть, что соответствует увеличению стоимости евро к российскому рублю за год. Уменьшение транспортных расходов в Турцию может быть одной из причин снижения цен, отмечают эксперты.

Некоторые отели предлагают номера на летние месяцы даже по более низким ценам, чем зимой, в период раннего бронирования, возможно, в связи с неудачным проведением акций. В настоящее время можно найти предложения скидок до 17% от февральских цен. Однако в премиум-отелях стоимость отдыха продолжает расти, поскольку стандартные номера уже распроданы.

Согласно данным АТОР, путевки на 10 дней в Турцию с заездом в первой половине июня в среднем обойдутся в 140-175 тысяч рублей на двоих и 190-230 тысяч рублей на троих. В более доступных пятизвездочных отелях цены составят 165-195 тысяч рублей на двоих и 210-255 тысяч рублей на троих. В хороших пятизвездочных отелях стоимость будет выше, составляя в среднем 235-300 тысяч рублей на двоих и до 350 тысяч на троих. Отдых в отелях уровня Deluxe обойдется в 370-600 тысяч рублей на двоих, а в "тяжелом люксе" — от 0,7 до 1,7 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

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