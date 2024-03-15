Аналитики составили рейтинг популярных заграничных направлений для летнего отдыха среди российских туристов

По данным сервиса OneTwoTrip, ведущим направлением стала Турция, в которую планируют отправиться 22,4% путешественников в период с июня по август.

За ней следуют Грузия (18,1%), Армения (4,6%), Таиланд (4,5%) и Италия (4,2%). Также в топ-10 включены Великобритания, Франция, ОАЭ, Абхазия и Испания, сообщает RT.