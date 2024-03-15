Аналитики составили рейтинг популярных заграничных направлений для летнего отдыха среди российских туристов

По данным сервиса OneTwoTrip, ведущим направлением стала Турция, в которую планируют отправиться 22,4% путешественников в период с июня по август.
За ней следуют Грузия (18,1%), Армения (4,6%), Таиланд (4,5%) и Италия (4,2%). Также в топ-10 включены Великобритания, Франция, ОАЭ, Абхазия и Испания, сообщает RT.
FDA одобрило первое лекарство против неалкогольного стеатогепатита в США
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Rezdiffra, первый препарат для лечения неалкогольного стеатогепатита, серьезного заболевания печени.
Медведев опубликовал провокационные фото и комментарий к нему
Политик таким образом пригрозил виновным в обстрелах городов РФ.
Corendon Airlines планирует начать регулярные полеты из Перми в Анталью в конце мая
Первый рейс запланирован на 22 мая, но билеты доступны только в рамках туристических пакетов.
Эксперты выделили преимущества автомобилей "москвич"
Столичный автомобильный завод "Москвич" уведомил о значительном понижении цен на две ключевые модели марки: городской кроссовер "Москвич 3" и седан "Москвич 6".