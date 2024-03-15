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Аналитики составили рейтинг популярных заграничных направлений для летнего отдыха среди российских туристов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 0:04

Аналитики составили рейтинг популярных заграничных направлений для летнего отдыха среди российских туристов

По данным сервиса OneTwoTrip, ведущим направлением стала Турция, в которую планируют отправиться 22,4% путешественников в период с июня по август.

За ней следуют Грузия (18,1%), Армения (4,6%), Таиланд (4,5%) и Италия (4,2%). Также в топ-10 включены Великобритания, Франция, ОАЭ, Абхазия и Испания, сообщает RT.

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