Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми

В выступлении на Международной выставке-форуме "Россия" Инна Святенко подчеркнула, что семейный отдых внутри страны важен для укрепления семейных ценностей и должен быть отражен в планах туристской отрасли.

Вице-спикер предложила использовать адресные механизмы стимулирования таких поездок, включая уже проверенные и новые программы, направленные на повышение и популяризацию доступности семейного отдыха с детьми.

Также она отметила необходимость проработки вопросов организации турпоездок внутри страны для социальных категорий россиян и путешественников с ограниченными возможностями передвижения, сообщает Российская Газета.