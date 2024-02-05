Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми

В выступлении на Международной выставке-форуме "Россия" Инна Святенко подчеркнула, что семейный отдых внутри страны важен для укрепления семейных ценностей и должен быть отражен в планах туристской отрасли.
Вице-спикер предложила использовать адресные механизмы стимулирования таких поездок, включая уже проверенные и новые программы, направленные на повышение и популяризацию доступности семейного отдыха с детьми.
Также она отметила необходимость проработки вопросов организации турпоездок внутри страны для социальных категорий россиян и путешественников с ограниченными возможностями передвижения, сообщает Российская Газета.
Итальянский нейрохирург Канаверо раскритиковал мозговой имплант Маска
Итальянский нейрохирург Серджо Канаверо считает, что предложенная модель не только устарела, но и служит другим целям, несовпадающими с заявленными. Он указывает, что подобные технологии уже применяются, и считает проект Маска коммерческим трюком с фокусом на виртуальной реальности.
Ученые из Университета Западной Шотландии обнаружили, что свекольный сок полезен для полоскания рта
Исследование показало, что содержащийся в свекольном соке нитрат способен предотвращать рост вредных бактерий в полости рта. Этот эффект особенно важен для людей, подверженных заболеваниям десен из-за высокого уровня потребления сахара, таких как спортсмены.
Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики
Согласно заявлению дерматолога Куин-Джао Сартора, организм не может эффективно бороться с окислительным стрессом, ответственным за повреждение клеток, при недостаточном сне. Нарушение баланса сна становится сильным катализатором старения, поскольку приводит к увеличению производства пероксидов и свободных радикалов.
Ученые из Белгорода создали новый способ лечения глаукомы у близоруких
Ученые из НИУ БелГУ разработали и запатентовали инновационный раствор для контактных линз, предназначенный для лечения глаукомы у пациентов с близорукостью. Этот препарат не только обладает длительным противоглаукомным и антиоксидантным действием, но также останавливает дегенерацию нервных клеток зрительного нерва.