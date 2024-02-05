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Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:14

Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми

В выступлении на Международной выставке-форуме "Россия" Инна Святенко подчеркнула, что семейный отдых внутри страны важен для укрепления семейных ценностей и должен быть отражен в планах туристской отрасли.

Вице-спикер предложила использовать адресные механизмы стимулирования таких поездок, включая уже проверенные и новые программы, направленные на повышение и популяризацию доступности семейного отдыха с детьми.

Также она отметила необходимость проработки вопросов организации турпоездок внутри страны для социальных категорий россиян и путешественников с ограниченными возможностями передвижения, сообщает Российская Газета.

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