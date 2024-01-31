Стоимость отдыха в санаториях России возросла до 30% в 2024 году

В 2024 году стоимость отдыха в санаториях России возросла на 10-15% на некоторых объектах, особенно в Кавказских Минеральных Водах, отмечается повышение цен до 30%. Это обусловлено высоким спросом, приводящим к изменениям в соотношении спроса и предложения.

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, Михаил Данилов, отметил, что подорожание на 30% наблюдается в основном в единичных объектах. Вице-президент АТОР, Сергей Ромашкин, подчеркнул, что ожидается наибольший рост цен в популярных санаториях из-за увеличения туристического потока в сезон отдыха. Туроператоры также подтвердили рост цен, отмечая увеличение спроса на оздоровительные туры по России, особенно в популярных курортных направлениях, таких как Кавминводы, Краснодарский край, Урал, Сибирь, Крым и Калининградская область, сообщает ТАСС.