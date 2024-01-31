Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 89,6678
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 97,1149
Стоимость отдыха в санаториях России возросла до 30% в 2024 году
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:27

Стоимость отдыха в санаториях России возросла до 30% в 2024 году

В 2024 году стоимость отдыха в санаториях России возросла на 10-15% на некоторых объектах, особенно в Кавказских Минеральных Водах, отмечается повышение цен до 30%. Это обусловлено высоким спросом, приводящим к изменениям в соотношении спроса и предложения.

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, Михаил Данилов, отметил, что подорожание на 30% наблюдается в основном в единичных объектах. Вице-президент АТОР, Сергей Ромашкин, подчеркнул, что ожидается наибольший рост цен в популярных санаториях из-за увеличения туристического потока в сезон отдыха. Туроператоры также подтвердили рост цен, отмечая увеличение спроса на оздоровительные туры по России, особенно в популярных курортных направлениях, таких как Кавминводы, Краснодарский край, Урал, Сибирь, Крым и Калининградская область, сообщает ТАСС.

Мир

Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты

Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты

В исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine (BJSM), ученые из Шведского государственного института физической культуры и спорта выяснили, что повышение кардиореспираторной активности у мужчин связано с уменьшением риска развития рака простаты.

Читать полностью
Эксперты предполагают, что обнаружили обломки самолета пилота Эрхарт в Тихом океане

Эксперты предполагают, что обнаружили обломки самолета пилота Эрхарт в Тихом океане

Американские подводные исследователи компании Deep Sea Vision сообщили о предполагаемом обнаружении обломков самолета летчицы Амелии Эрхарт, пропавшей без вести в 1937 году во время кругосветного полета на самолете Lockheed Electra.

Читать полностью

Общество

HeadHunter представил свой годовой

HeadHunter представил свой годовой "Рейтинг работодателей России" за 2023 год

В "Рейтинге работодателей России" за 2023 год Альфа-банк занял первое место среди крупных компаний. Исследование осуществлялось путем опросов и тестирования HR-специалистов, сотрудников и соискателей.

Читать полностью
Российские ученые разработали новый метод защиты картофеля от опасного заболевания

Российские ученые разработали новый метод защиты картофеля от опасного заболевания

Российские ученые из Томского государственного университета, Новосибирского государственного аграрного университета и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН представили новый метод защиты картофеля от черной парши, опасного заболевания.

Читать полностью

Новости