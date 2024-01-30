Россияне проявляют готовность забронировать летний отдых задолго до наступления сезона

Заинтересованность россиян в заблаговременном бронировании летнего отпуска существенно возросла в текущем году, превышая прошлогодние показатели в пять раз. Эксперты указывают, что бронирование начинается почти за восемь месяцев до предполагаемой даты отпуска.

Иркутская область, согласно рейтингу "Яндекс. Путешествия", является наиболее популярным направлением, где отели заполняются за 226 дней до приезда гостей. В Карелии, несмотря на предстоящее лето, престижные отели пока не устанавливают цены. Туристические компании ожидают, что реальный спрос на летний отдых на Байкале станет ясен к маю. Цены на путевки в популярные направления начинаются от 90 тысяч рублей на двоих, а более разнообразные туры могут стоить от 250 тысяч рублей.

В Нижегородской и Владимирской областях также отмечается рост цен на летний отдых. Эксперты подчеркивают, что раннее бронирование в этом году связано не только с желанием экономии, но и с необходимостью гарантировать себе место для отдыха. Основная часть предложений не требует полной оплаты заранее, достаточно внести аванс от 10 до 30%.

Глава Минтуризма Владимирской области подчеркивает, что раннее бронирование предоставляет возможность получить номер со скидкой, учитывая изменчивость стоимости проживания в отелях. Однако она советует планировать дату приезда и маршрут внимательно, учитывая, что тарифы раннего бронирования обычно невозвратные.

Эксперты также рекомендуют учитывать погодные условия при выборе времени отдыха в различных регионах, например, в Карелии, где июнь обычно прохладный, а июль и август более солнечные. В текущем году ожидается увеличение круизных экспедиций по Байкалу и появление новых программ активного отдыха в различных регионах, сообщает Центральная Служба Новостей.