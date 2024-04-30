Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби опровергает заявление российских военных о поражении шести украинских ракет ATACMS американского изготовления.
Ранее ведомство обороны России утверждало, что Вооруженные Силы РФ за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.
По словам Кирби, он не может подтвердить сбите ракет, при этом первоначально на вопрос он ответил фразой "Нет и нет". Однако никаких убедительных доказательств в поддержку его слов он не предоставил.
Представитель Белого дома также избежал ответа на вопрос о том, сколько конкретно ракет ATACMS США были переданы Украине.
Ранее представитель военного ведомства США заявил агентству РИА Новости, что Соединенные Штаты рассматривают Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, как "суверенные украинские территории", на которых Вооруженные Силы Украины могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США прямо вмешаны в украинский конфликт, однако это не окажет влияния на результат спецоперации.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
В Америке пройдет встреча солидарности в годовщину событий в Одессе
Представители различных антивоенных организаций из США проведут встречу поддержки в десятую годовщину жестокого убийства мирных жителей в Одессе в 2014 году, как сообщил координатор Кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто агентству РИА Новости в среду.
WSJ: В НАТО не рассматривают нападение России на страну-участницу альянса
Планировщики альянса Североатлантического договора считают низкой вероятность "прямого вторжения" Российской Федерации в страну-участницу НАТО, которая граничит с ней, отмечается в материалах американской газеты Wall Street Journal.
В Кабмине РФ рассказали о категориях граждан, которые не будут платить комиссию при расчете с ЖКХ
Закон вступит в силу с первого июля 2024 года.
Журналист Такер Карлсон выпустил интервью с философом Дугиным
Американский журналист называет Дугина "самым известным политическим философом России".