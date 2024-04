Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби опровергает заявление российских военных о поражении шести украинских ракет ATACMS американского изготовления.

Ранее ведомство обороны России утверждало, что Вооруженные Силы РФ за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

По словам Кирби, он не может подтвердить сбите ракет, при этом первоначально на вопрос он ответил фразой "Нет и нет". Однако никаких убедительных доказательств в поддержку его слов он не предоставил.

Представитель Белого дома также избежал ответа на вопрос о том, сколько конкретно ракет ATACMS США были переданы Украине.

Ранее представитель военного ведомства США заявил агентству РИА Новости, что Соединенные Штаты рассматривают Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, как "суверенные украинские территории", на которых Вооруженные Силы Украины могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США прямо вмешаны в украинский конфликт, однако это не окажет влияния на результат спецоперации.

