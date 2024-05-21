Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля расколол Европейский союз, пишет американский журнал Politico.

"Хотя политики Израиля всех мастей резко осудили просьбу МУС о выдаче ордеров на арест чиновников, реакция лидеров Европы разделилась", — сообщает издание.

Politico отмечает, что в поддержку МУС выступили глава МИД Бельгии и МИД Франции, опубликовавшее по этому поводу заявление.

Премьер Чехии Пётр Фиала назвал возмутительной попытку поставить в один ряд "представителей демократического правительства с лидерами ХАМАС". С аналогичным осуждением решения МУС выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Ранее британский премьер Риши Сунак также раскритиковал запрос МУС об ордере на арест Нетаньяху, призвав не уравнивать ХАМАС с Израилем.

Фото: commons.wikimedia.org/MathKnight (Creative Commons Attribution 4.0 International)