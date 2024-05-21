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Politico: ордер МУС на арест Нетаньяху расколол ЕС
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:58

Politico: ордер МУС на арест Нетаньяху расколол ЕС

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля расколол Европейский союз, пишет американский журнал Politico.

"Хотя политики Израиля всех мастей резко осудили просьбу МУС о выдаче ордеров на арест чиновников, реакция лидеров Европы разделилась", — сообщает издание.

Politico отмечает, что в поддержку МУС выступили глава МИД Бельгии и МИД Франции, опубликовавшее по этому поводу заявление.

Премьер Чехии Пётр Фиала назвал возмутительной попытку поставить в один ряд "представителей демократического правительства с лидерами ХАМАС". С аналогичным осуждением решения МУС выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Ранее британский премьер Риши Сунак также раскритиковал запрос МУС об ордере на арест Нетаньяху, призвав не уравнивать ХАМАС с Израилем.

Фото: commons.wikimedia.org/MathKnight (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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