Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля расколол Европейский союз, пишет американский журнал Politico.
"Хотя политики Израиля всех мастей резко осудили просьбу МУС о выдаче ордеров на арест чиновников, реакция лидеров Европы разделилась", — сообщает издание.
Politico отмечает, что в поддержку МУС выступили глава МИД Бельгии и МИД Франции, опубликовавшее по этому поводу заявление.
Премьер Чехии Пётр Фиала назвал возмутительной попытку поставить в один ряд "представителей демократического правительства с лидерами ХАМАС". С аналогичным осуждением решения МУС выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Ранее британский премьер Риши Сунак также раскритиковал запрос МУС об ордере на арест Нетаньяху, призвав не уравнивать ХАМАС с Израилем.
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