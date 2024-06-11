Присяжные в США признали сына действующего президента США Джо Байдена Хантера Байдена виновным по всем пунктам обвинения.
В обвинении содержится три пункта по делу о нарушениях при хранении оружия.
До этого прокурор по рассматриваемому делу заявил присяжным, что доказал его вину в ходе суда, доказательства прокурор назвал "личными, неприятными и ошеломляющими".
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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