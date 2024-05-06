В ходе заседания законодательного органа приняли законопроект в окончательном чтении, направленный на учреждение в Российской Федерации реестра лиц, задолженных по алиментам.
Согласно данному документу, указанный реестр будет включен в базу данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.
В нем будут содержаться сведения о лицах, не исполняющих алиментные обязательства и привлеченных к административной или уголовной ответственности за невыплату средств на содержание своих детей-несовершеннолетних или детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также о лицах, объявленных в розыск судебным приставом.
Законодательный акт предусматривает, что информация о должниках будет доступна в реестре до полного погашения задолженности.
Для получения актуальных данных о месте работы должников, судебные приставы смогут обращаться в автоматическом режиме к Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что публичный реестр невыплативших алименты позволит обеспечить финансовую поддержку детей. Володин подчеркнул, что цель данного законопроекта заключается в защите прав несовершеннолетних.
Главное — создавать условия, чтобы отцы, независимо от отношений с экс-супругами, исполняли свои алиментные обязанности перед детьми.
Фото: www. flickr.com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Сикорский назвал польского судью Шмидта предателем за то, что тот попросил политического убежища у Белоруссии
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал польского судью Томаша Шмидта за то, что тот попросил политического убежища в Белорусии. Сикорский назвал Шмидта предателем.
Режим Зеленского рухнет после саммита в Швейцарии
Провал встречи по Украине в Швейцарии может стоить всего режиму Владимира Зеленского, оценил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Британский специалист Спектор сообщил, что кофе без кофеина содержит много клетчатки
Согласно заявлению британского специалиста по эпидемиологии и здоровому питанию Тима Спектора, кофе без кофеина является богатым источником клетчатки, что играет важную роль для пищеварения и общего самочувствия.
Эксперты "Автотеки" выделили автомобили, которые редко продают россияне
Эксперты сервиса "Автотека" определили топ-5 автомобилей, с которыми россияне редко расстаются. Лидером стала Honda Freed, выпускаемая с 2008 года, особенно популярная среди владельцев с 70% машин, имеющих одного владельца.