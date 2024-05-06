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В России создадут реестр должников по алиментам
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:50

В России создадут реестр должников по алиментам

В ходе заседания законодательного органа приняли законопроект в окончательном чтении, направленный на учреждение в Российской Федерации реестра лиц, задолженных по алиментам.

Согласно данному документу, указанный реестр будет включен в базу данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

В нем будут содержаться сведения о лицах, не исполняющих алиментные обязательства и привлеченных к административной или уголовной ответственности за невыплату средств на содержание своих детей-несовершеннолетних или детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также о лицах, объявленных в розыск судебным приставом.

Законодательный акт предусматривает, что информация о должниках будет доступна в реестре до полного погашения задолженности.

Для получения актуальных данных о месте работы должников, судебные приставы смогут обращаться в автоматическом режиме к Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что публичный реестр невыплативших алименты позволит обеспечить финансовую поддержку детей. Володин подчеркнул, что цель данного законопроекта заключается в защите прав несовершеннолетних.

Главное — создавать условия, чтобы отцы, независимо от отношений с экс-супругами, исполняли свои алиментные обязанности перед детьми.

Фото: www. flickr.com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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