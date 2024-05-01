Шествие "Бессмертного полка" в этом году в Киргизии отменяется по причинам безопасности, уведомили журналистов в среду в пресс-службе МВД республики.
В ведомстве сообщили, что проведение мероприятия отменяется с целью обеспечения общественного порядка и безопасности. МВД Киргизии принимает комплекс мер, направленных на предотвращение и исключение возможных нарушений законности и совершения преступлений в местах массового скопления людей, учитывая текущие угрозы общественной безопасности, они приняли решение отменить шествие "Бессмертного полка"
В ведомстве призвали граждан "с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам безопасности".В прошлом году в традиционном для Дня Победы шествии "Бессмертного полка" в Бишкеке и других городах Киргизии приняли участие множество людей.
В этом году проведение мероприятия ранее также планировалось в очном формате. Из Киргизии на фронты Великой Отечественной войны отправилось более 360 тысяч человек. Одна треть из них не вернулась, 72 киргизстанца были удостоены звания Героев Советского Союза за свои подвиги в боях, некоторые из них — дважды. В стране День Победы отмечается как государственный праздник и красный день в календаре.
Фото: www.flickr.com/Kalpak Travel (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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