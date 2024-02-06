Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%, - сообщает слова Министра финансов ФРГ Bloomberg

"Мы больше не конкурентоспособны", - сказал Кристиан Линднер - "Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем".

"Для меня непостижимо, что правительство не делает никаких выводов из этого анализа", - сказал он. Линднер выступил всего через несколько часов после того, как Организация по экономическому сотрудничеству и развитию опубликовала прогнозы, сократившие вдвое прогноз роста экономики Германии в этом году, всего до 0,3%.