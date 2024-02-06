Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%, - сообщает слова Министра финансов ФРГ Bloomberg
"Мы больше не конкурентоспособны", - сказал Кристиан Линднер - "Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем".
"Для меня непостижимо, что правительство не делает никаких выводов из этого анализа", - сказал он. Линднер выступил всего через несколько часов после того, как Организация по экономическому сотрудничеству и развитию опубликовала прогнозы, сократившие вдвое прогноз роста экономики Германии в этом году, всего до 0,3%.
Заседание Совбеза ООН запросила Россия по Лисичанску
Сегодня поздно вечером в Нью-Йорке на Совете безопасности ООН Россия поднимет вопрос о недавнем ударе ВСУ по мирному объекту в Луганской республике, который повлек гибель многих мирных жителей.
Иран готовится провести военные учения с Китаем и Россией
Триада из Ирана, Китая и России призывает другие страны подключиться к совместным военным учениям, чтобы стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.
Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми
В выступлении на Международной выставке-форуме "Россия" Инна Святенко подчеркнула, что семейный отдых внутри страны важен для укрепления семейных ценностей и должен быть отражен в планах туристской отрасли.
Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики
Согласно заявлению дерматолога Куин-Джао Сартора, организм не может эффективно бороться с окислительным стрессом, ответственным за повреждение клеток, при недостаточном сне. Нарушение баланса сна становится сильным катализатором старения, поскольку приводит к увеличению производства пероксидов и свободных радикалов.