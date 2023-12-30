Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 89,6883
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 99,1919
  1. Главная
  2. Мир
  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 12:42

Автобус с гражданами Узбекистана опрокинулся в Актюбинской области: пострадавших нет, пассажиров эвакуировали в мечеть

Пассажирский автобус, следовавший из Екатеринбурга в Шымкент, опрокинулся на автодороге в Актюбинской области Казахстана. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана, в аварии никто не пострадал.

Все 32 гражданина Узбекистана, находившиеся в автобусе, были эвакуированы в местную мечеть силами спасателей и полиции. Субботнее штормовое предупреждение и неблагоприятные погодные условия, вызванные сильным снегопадом и гололедом, стали причиной ограничения движения на ряде дорог, а также привели к задержкам и отменам рейсов в аэропорту Астаны.

Свыше 700 человек были вывезены поездами из-за закрытия дорог.

Мир

Президент Путин заверил президента Сирии Асада в поддержке России в урегулировании конфликта

В телеграмме, направленной президенту Сирийской Арабской Республики, Путин выразил уверенность в долгосрочном и комплексном урегулировании ситуации в Сирии.

Читать полностью
МИД: США планирует открыть «второй фронт» на Южном Кавказе

МИД: США планирует открыть «второй фронт» на Южном Кавказе

Об этом заявил представитель МИД России.

Читать полностью

Общество

Создана технология беспроводной связи через видимый свет

Создана технология беспроводной связи через видимый свет

Ученые из Южной Кореи, представляющие Пхонханский университет науки и технологий, разработали метод передачи данных через видимый свет.

Читать полностью
Ученые выявили новый способ определения планет, пригодных для обитания

Ученые выявили новый способ определения планет, пригодных для обитания

Международная группа исследователей разработала инновационный метод обнаружения потенциально пригодных для жизни планет.

Читать полностью

Новости