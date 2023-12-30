Автобус с гражданами Узбекистана опрокинулся в Актюбинской области: пострадавших нет, пассажиров эвакуировали в мечеть

Пассажирский автобус, следовавший из Екатеринбурга в Шымкент, опрокинулся на автодороге в Актюбинской области Казахстана. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана, в аварии никто не пострадал.
Все 32 гражданина Узбекистана, находившиеся в автобусе, были эвакуированы в местную мечеть силами спасателей и полиции. Субботнее штормовое предупреждение и неблагоприятные погодные условия, вызванные сильным снегопадом и гололедом, стали причиной ограничения движения на ряде дорог, а также привели к задержкам и отменам рейсов в аэропорту Астаны.
Свыше 700 человек были вывезены поездами из-за закрытия дорог.
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