Автобус с гражданами Узбекистана опрокинулся в Актюбинской области: пострадавших нет, пассажиров эвакуировали в мечеть

Пассажирский автобус, следовавший из Екатеринбурга в Шымкент, опрокинулся на автодороге в Актюбинской области Казахстана. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана, в аварии никто не пострадал.

Все 32 гражданина Узбекистана, находившиеся в автобусе, были эвакуированы в местную мечеть силами спасателей и полиции. Субботнее штормовое предупреждение и неблагоприятные погодные условия, вызванные сильным снегопадом и гололедом, стали причиной ограничения движения на ряде дорог, а также привели к задержкам и отменам рейсов в аэропорту Астаны.

Свыше 700 человек были вывезены поездами из-за закрытия дорог.