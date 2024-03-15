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Производители бытовой техники саботируют поставки продукции в РФ
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:24

Производители бытовой техники саботируют поставки продукции в РФ

Несколько производителей бытовой техники, в число которых входят компании Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta, начали ограничивать поставки товаров в РФ. Для этого брендам потребовалось начать активно блокировать параллельный импорт. Ритейлы России уже отмечают ограниченное количество техники на полках.

Сейчас компании-поставщики подписывают мораторий на поставки в РФ со странами-партнерами, так что на реэкспорт рассчитывать не приходится.

Параллельный импорт был запасным вариантом для того, чтобы компании РФ могли нарастить самостоятельное производство. Однако теперь на изобилие электронных товаров рассчитывать не приходится.

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