Несколько производителей бытовой техники, в число которых входят компании Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta, начали ограничивать поставки товаров в РФ. Для этого брендам потребовалось начать активно блокировать параллельный импорт. Ритейлы России уже отмечают ограниченное количество техники на полках.

Сейчас компании-поставщики подписывают мораторий на поставки в РФ со странами-партнерами, так что на реэкспорт рассчитывать не приходится.

Параллельный импорт был запасным вариантом для того, чтобы компании РФ могли нарастить самостоятельное производство. Однако теперь на изобилие электронных товаров рассчитывать не приходится.