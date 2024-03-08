Широкий резонанс в СМИ и соцсетях вызвало ожидаемое выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе. В частности, обсуждается инцидент, происшедший во время выступления. Отец погибшего в Афганистане морпеха прервал Байдена криками, сообщает RT.

Как выяснили журналисты, кричал Стив Никуи, сын которого, младший капрал морской пехоты Карим Никуи, был убит в результате взрыва. Мужчина, которого сразу задержала полиция, кричал фразу "ворота Эбби". Это место в Кабуле, где в результате теракта погибли более 180 человек, включая 13 военнослужащих во время вывода войск США из Афганистана.