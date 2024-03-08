Широкий резонанс в СМИ и соцсетях вызвало ожидаемое выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе. В частности, обсуждается инцидент, происшедший во время выступления. Отец погибшего в Афганистане морпеха прервал Байдена криками, сообщает RT.
Как выяснили журналисты, кричал Стив Никуи, сын которого, младший капрал морской пехоты Карим Никуи, был убит в результате взрыва. Мужчина, которого сразу задержала полиция, кричал фразу "ворота Эбби". Это место в Кабуле, где в результате теракта погибли более 180 человек, включая 13 военнослужащих во время вывода войск США из Афганистана.
Ученые из Австралии выяснили, как миндаль влияет на здоровье
Экспериментальное исследование, проведенное командой экспертов из университета Южной Австралии, выявило, что употребление миндаля в качестве перекуса способствует улучшению кардиометаболического здоровья.
Ученые из США: четверть населения Земли живет на территориях, подверженных опасности провалов грунта
Проседание земли, вызванное как естественными, так и антропогенными факторами, представляет геологическую угрозу, которая может привести к разрушению инфраструктуры.
В кинотеатре "Кунцево Плаза" серии Mori Cinema состоялся светский показ фильма "Дюна часть вторая"
Накануне международного женского дня, 7 марта, в 20:30 состоялся светский показ фильма "Дюна часть вторая" в кинотеатре "Кунцево Плаза" по адресу улица Ярцевская, 19.
Минтруд предложил работодателям новые условия для трудоустройства инвалидов
Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте нормативно-правовых актов.