Администрация Соединенных Штатов сообщила о необходимости устранения разногласий между Мексикой и Эквадором. Все решения должна приниматься в соответствии с международными нормами. Информация поступила от руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.
- Соединенные Штаты осуждают любые нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях и очень серьезно относятся к обязательству принимающих стран в соответствии с международным правом уважать неприкосновенность дипломатических представительств, - говорится в сообщении.- Мы призываем обе страны урегулировать свои разногласия в соответствии с международными нормами.
Он подчеркнул, что США ценит сотрудничество с обеими странами.
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