Издание The Washington Post процитировало слова сенатора Линдси Грэма Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), в которых политик требует не обращать внимания на возраст призывников в ВСУ. Он обратился к властям Украины с призывом принять новый закон о мобилизации, и отправлять на линию фронта граждан в возрасте менее 25-ти лет. Свое мнение он озвучил во время визита в Киев.
- Я не могу поверить, что служить начинают в 27 лет, - высказался сенатор. - Нужно больше людей.
При этом Грэм отметил, что надеяться на помощь Вашингтона не стоит.
- Вы должны сражаться, - обратился он к украинцам. - Что бы мы ни делали, вы боретесь за себя.
Рассуждений о новом пакете помощи не было, как и гарантий на ее оказание. Единственное, что сообщил Грэм, что он "настроен оптимистично".
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