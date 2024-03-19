Белый дом признал лидерство Путина в России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер дала ответ на вопрос о легитимности российских выборов. Как заявила политик, Владимир Путин по-прежнему остается лидером в РФ.
Она также напомнила слова советника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана, который в свою очередь отметил реальное положение вещей, сообщив, что США будут исходить исключительно из результатов российских выборов.
Напомним, что обработка 100 процентов протоколов показала безоговорочную победу Путина в выборах президента. Он набрал 87,28 процента голосов. На данный момент президент находится на посту уже пятый срок.
Китай намерен установить рекорд по импорту российской нефти
Речь идет о премиальном сорте Sokol.
Трамп заявил, что Байден не управляет Америкой
Вопросы у политика вызвал отсутствующий взгляд у президента.
Из-за подорожания россияне стали меньше покупать бананы
В перспективе РФ начнет наращивать поставки фруктов из Китая.
Исследование мозга круглых червей показало наличие "индивидуальности" в нейронной активности в самом простом мозге
Команда ученых из Токийского университета обнаружила общие черты и уникальные различия в деятельности мозга червей с использованием компьютерного моделирования на основе их мозговой активности.