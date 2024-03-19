Белый дом признал лидерство Путина в России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер дала ответ на вопрос о легитимности российских выборов. Как заявила политик, Владимир Путин по-прежнему остается лидером в РФ.

Она также напомнила слова советника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана, который в свою очередь отметил реальное положение вещей, сообщив, что США будут исходить исключительно из результатов российских выборов.

Напомним, что обработка 100 процентов протоколов показала безоговорочную победу Путина в выборах президента. Он набрал 87,28 процента голосов. На данный момент президент находится на посту уже пятый срок.