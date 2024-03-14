Издание The New York Times раскритиковало новый пакет помощи Киеву, считая его слишком маленьким, чтобы оказать хоть какое-то влияние на положение Украины. Сумма финансирования от США составила 300 миллионов долларов.
- Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить боевые потребности Украины, - говорят авторы публикации словами советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана. - Такой шаг не поможет в достаточной мере восполнить дефицит боеприпасов.
Политик также заявил, что такая сумма уйдет на нужды всего за несколько недель. Ранее США обещали Киеву 60 миллиардов долларов, но вот уже несколько месяцев представители Палаты не могу приди к соглашению.
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