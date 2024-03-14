Удорожание товаров из-за энергетического кризиса привело к тому, в прилавки магазинов США опустели. Теперь вместо настоящей продукции владельцы торговой точки вывешивают картинки с изображением товара.

Цены на продукты выросли достаточно существенно - все дело в стоимости энергоресурсов. Так, например, только за последние два года цена на киловатт/час в Нью-Йорке выросла с 21 до 25 центов. При этом зарплаты у людей практически не изменились.

В числе жалоб среднестатистических американцев - рост стоимости жизни в многоквартирных домах, использование общественных услуг, таких как химчистка, или вызов курьера.