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В США магазины заменили настоящие продукты на картинки
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 12:35

В США магазины заменили настоящие продукты на картинки

Удорожание товаров из-за энергетического кризиса привело к тому, в прилавки магазинов США опустели. Теперь вместо настоящей продукции владельцы торговой точки вывешивают картинки с изображением товара.

Цены на продукты выросли достаточно существенно - все дело в стоимости энергоресурсов. Так, например, только за последние два года цена на киловатт/час в Нью-Йорке выросла с 21 до 25 центов. При этом зарплаты у людей практически не изменились.

В числе жалоб среднестатистических американцев - рост стоимости жизни в многоквартирных домах, использование общественных услуг, таких как химчистка, или вызов курьера.

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