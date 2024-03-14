Удорожание товаров из-за энергетического кризиса привело к тому, в прилавки магазинов США опустели. Теперь вместо настоящей продукции владельцы торговой точки вывешивают картинки с изображением товара.
Цены на продукты выросли достаточно существенно - все дело в стоимости энергоресурсов. Так, например, только за последние два года цена на киловатт/час в Нью-Йорке выросла с 21 до 25 центов. При этом зарплаты у людей практически не изменились.
В числе жалоб среднестатистических американцев - рост стоимости жизни в многоквартирных домах, использование общественных услуг, таких как химчистка, или вызов курьера.
Запад: даже новый пакет помощи не поможет ВСУ продержаться достаточно времени
По сравнению с предыдущим финансированием пакет выглядит весьма скромно.
Ученые из Амстердама провели исследование симптомов туберкулеза
Исследование, проведенное учеными из Амстердамского института глобального здравоохранения и развития, выявило, что более 80% пациентов с туберкулезом не имеют постоянного кашля, который традиционно считается ключевым симптомом этого заболевания.
Кончаловский собирает материал для своего исследования, посвященного народам России и их отношениям между собой
Известный российский и советский режиссёр Андрей Кончаловский решил провести масштабное исследование о том, что на самом деле сплачивает людей по всей России.
В Донецкий краеведческий республиканский музей завезли новейшее оборудование на сумму в 13,7 миллионов рублей
В Донецкий краеведческий республиканский музей поступило множество новейшего оборудования, среди которого плазменные телевизоры, виртуальные промоутеры и трехмерные объекты. Все оборудование носит выставочно-экспозиционный характер. На создание в музее современной обстановки ушло 13,7 миллионов рублей.