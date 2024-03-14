Издание The Washington Post рассказало о попытках конгрессменов от Демократической партии проголосовать за помощь Киеву, игнорируя спикера нижней палаты Майка Джонсона. Последний против подписания документов до того момента, пока не будет решен вопрос с финансированием внутри государства.
Сейчас в резолюции указана сумма помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 миллиардов долларов. Чтобы избежать вмешательства Джонсона, требуется поддержка 218 политиков, на данный момент в числе подписавших документ около 180 человек.
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