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Конгрессмены США пытаются выделить помощь Украины в обход правил
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:52

Конгрессмены США пытаются выделить помощь Украины в обход правил

Издание The Washington Post рассказало о попытках конгрессменов от Демократической партии проголосовать за помощь Киеву, игнорируя спикера нижней палаты Майка Джонсона. Последний против подписания документов до того момента, пока не будет решен вопрос с финансированием внутри государства.

Сейчас в резолюции указана сумма помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 миллиардов долларов. Чтобы избежать вмешательства Джонсона, требуется поддержка 218 политиков, на данный момент в числе подписавших документ около 180 человек.

Работа над регулированием внутреннего финансирования Америки должна быть закончена к 22 марта.

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