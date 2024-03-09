Телеканал NBC News сообщил о том, что конгрессмены-республиканцы занимаются разработкой нового пакета помощи, предназначенного для Киева. Часть финансов будет предоставлена в форме кредитования.

- Председатели комитетов палаты представителей, которые имеют отношение к национальной безопасности, работают над разработкой своего собственного пакета помощи Украине, - передали журналисты телеканала.

Гарантом, по мнению авторов проекта, могут выступить замороженные российские активы. Однако не все политики согласны с такой формой помощи. Свое мнение анонимно высказал один из чиновников.