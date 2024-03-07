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В США считают, что у власти стоит не Джо Байден
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:40

В США считают, что у власти стоит не Джо Байден

Американский политик Энди Биггс сообщил о своих сомнениях в том, что президент Джо Байден самостоятельно справляется с управлением страной. По его словам, США руководят представитель администрации, так как сам Байден не способен на это из-за состояния здоровья. Об этом Биггс заявил СМИ пятого марта, однако при этом не привел никаких фактических доказательств.

Единственные доводы, которые привел политик - это визуальные намеки на когнитивные нарушения у президента. По словам Биггса, «все это видят».

Напомним, что ранее кандидат в президенты Дональд Трамп уже прошел обследование и проверку на нарушение когнитивных функций и предложил Байдену сделать то же самое.

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