Американский политик Энди Биггс сообщил о своих сомнениях в том, что президент Джо Байден самостоятельно справляется с управлением страной. По его словам, США руководят представитель администрации, так как сам Байден не способен на это из-за состояния здоровья. Об этом Биггс заявил СМИ пятого марта, однако при этом не привел никаких фактических доказательств.
Единственные доводы, которые привел политик - это визуальные намеки на когнитивные нарушения у президента. По словам Биггса, «все это видят».
Напомним, что ранее кандидат в президенты Дональд Трамп уже прошел обследование и проверку на нарушение когнитивных функций и предложил Байдену сделать то же самое.
Дефицит воды может стать причиной конфликта между странами ЕС
Всему виной частые засухи, считают эксперты.
"Мнит себя королевой Европы": Французский политик высказался о позиции фон дер Ляйен
Во Франции недовольны новой оборонной стратегией ЕС.
Путин: "Углеродная нейтральность" призвана обесточить наши конкурентные преимущества
"Углеродная нейтральность" Европы на деле призвана обесточить конкурентоспособность РФ, считает наш президент.
Эксперты рассказали, к чему приводит отказ от сахара
Врачи, в телепрограмме "Жить здорово!", под руководством Елены Малышевой, привели результаты исследования, показывающие, что употребление избыточного сахара приводит к привыканию из-за выделения гормонов удовольствия.