Американский политик Энди Биггс сообщил о своих сомнениях в том, что президент Джо Байден самостоятельно справляется с управлением страной. По его словам, США руководят представитель администрации, так как сам Байден не способен на это из-за состояния здоровья. Об этом Биггс заявил СМИ пятого марта, однако при этом не привел никаких фактических доказательств.

Единственные доводы, которые привел политик - это визуальные намеки на когнитивные нарушения у президента. По словам Биггса, «все это видят».

Напомним, что ранее кандидат в президенты Дональд Трамп уже прошел обследование и проверку на нарушение когнитивных функций и предложил Байдену сделать то же самое.