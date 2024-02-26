Издание New York Times рассказало о размещенных на территории Украины объектов. Они работали на получение разведданных, а количество информации превосходило российскую базу ЦРУ.
Авторы статьи, ссылаясь на анонимные источники, утверждают, что таких объектов 12, а саму сеть начали формировать еще в 2016 году.
- Посольство США в Киеве - наша база там для деятельности, которая велась с Украины, - стало лучшим источником информации, сигналов и всего остального о России, - поделился откровением чиновник.
Руководили созданием все три президента, которые были на посту в течение этого времени - Барак Обама, Дональд Трамп и Джо Байден. Американские военные передают Киеву данные о положении войск России и информацию для ракетных ударов, Киев же, в свою очередь, делится перехватами переговоров и другую информацию.
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