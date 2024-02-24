Член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц заявил о том, что Америка больше не должна финансировать ООН. Более того, политик предлагает стране выйти из Организации объединенных наций, ликвидировав штаб-квартиру из США.

- Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН, - сообщил он во время выступления на конференции. - США следует выйти из ООН, а ООН - покинуть США.

Причина такого решения не только в уже ограниченном бюджете Штатов, но и в идеологических причинах. Гаетц считает, что Америка не должна обеспечивать средствами организацию, которая "атаковала и убивала израильтян".