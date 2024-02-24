Российские активы оказались не такими уж и доступными, выяснили в США. пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о сложностях, с которыми власти Америки столкнулись во время попытки конфискации финансов РФ, замороженных в стране.
- Я просто хочу донести, что это сложно и не так просто, как может показаться, - попыталась объяснить чиновница.- У меня нет никаких новых объявлений.
По ее словам, на данный момент в США заморожены активы на сумму около 300 миллиардов долларов. Власти планировали изъять их и направить на помощь Украине. Основная сложность сейчас в том, что большая часть суммы находится на территории других стран.
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