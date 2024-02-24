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Запад не собирается увеличивать внимание к потолку цен на нефть из России
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:10

Запад не собирается увеличивать внимание к потолку цен на нефть из России

Первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо объявил о том, что США теперь будет больше интересоваться издержками Москвы, нежели удерживанием потолка цен на нефть из России. Речь идет о расходах РФ при экспорте сырья.

- Россия решила попытаться выстроить вокруг потолка цен альтернативную "экосистему", - сообщил Адейемо. - Для нас это означает, что мы хотим увеличить цену выстраивания этой "экосистемы".

Об этом политик заявил во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

- Можете ожидать, что мы будем предпринимать дальнейшие действия, навязывающие дальнейшие издержки, - резюмировал он.

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