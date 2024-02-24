Первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо объявил о том, что США теперь будет больше интересоваться издержками Москвы, нежели удерживанием потолка цен на нефть из России. Речь идет о расходах РФ при экспорте сырья.

- Россия решила попытаться выстроить вокруг потолка цен альтернативную "экосистему", - сообщил Адейемо. - Для нас это означает, что мы хотим увеличить цену выстраивания этой "экосистемы".

Об этом политик заявил во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.