Первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо объявил о том, что США теперь будет больше интересоваться издержками Москвы, нежели удерживанием потолка цен на нефть из России. Речь идет о расходах РФ при экспорте сырья.
- Россия решила попытаться выстроить вокруг потолка цен альтернативную "экосистему", - сообщил Адейемо. - Для нас это означает, что мы хотим увеличить цену выстраивания этой "экосистемы".
Об этом политик заявил во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.
- Можете ожидать, что мы будем предпринимать дальнейшие действия, навязывающие дальнейшие издержки, - резюмировал он.
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