Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о том, что Америка готовит множество санкций против России. Свою речь она озвучила во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
- Рестрикции будут существенно ужесточены, - заявила политик. - Мы и наши партнеры объявим о новых масштабных пакетах санкций, которые направлены в том числе на то, чтобы задушить попытки России обойти ограничительные меры.
Большая часть санкций будет направлена на то, чтоб ограничить РФ доступ к развитию российского оборонно-промышленного комплекса.
- У нас будет разрушительный новый пакет санкций, - сообщила Нуланд. - Сотни и сотни, и сотни их в следующие пару дней.
Такие меры смогут повлиять на работу более 500 объектов России, надеется замглавы минфина Соединенных Штатов Уолли Адейемо.
Украинцы устроили демарш: люди свозят сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей
Фермеры пошли на отчаянный шаг.
Британцы были обвинены в продаже "грязных" поддержанных автомобилей
Группа учёных под руководством Сола Ньюмана из Оксфордского университета провела исследование, выявившее, что подержанные автомобили, которые Великобритания продает в третьи страны, оказывают серьезное негативное воздействие на экологию.
Ученые подтвердили, что физическая активность полезна при одиночестве
Исследование, проведенное специалистами из Центрального института психического здоровья (CIMH) совместно с учеными из нескольких университетов, подтвердило, что физическая активность может быть эффективным способом смягчить негативные последствия одиночества на эмоциональное благополучие.
Диетолог Гусакова выделяет безопасную дозу кофеина в день
Диетолог Вероника Гусакова сообщает, что безопасная доза кофеина в день — 400 мг для взрослых, хотя индивидуальная чувствительность может различаться. Она подчеркивает опасность употребления чая для детей, утверждая, что любой его вид может быть вредным.