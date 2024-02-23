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Америка вновь угрожает России санкциями
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:49

Америка вновь угрожает России санкциями

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о том, что Америка готовит множество санкций против России. Свою речь она озвучила во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

- Рестрикции будут существенно ужесточены, - заявила политик. - Мы и наши партнеры объявим о новых масштабных пакетах санкций, которые направлены в том числе на то, чтобы задушить попытки России обойти ограничительные меры.

Большая часть санкций будет направлена на то, чтоб ограничить РФ доступ к развитию российского оборонно-промышленного комплекса.

- У нас будет разрушительный новый пакет санкций, - сообщила Нуланд. - Сотни и сотни, и сотни их в следующие пару дней.

Такие меры смогут повлиять на работу более 500 объектов России, надеется замглавы минфина Соединенных Штатов Уолли Адейемо.

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