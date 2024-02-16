Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дом Джон Кирби дал ответ на мнение о том, что в Белом доме с помощью упоминаний об угрозе нацбезопасности продвигают передачу помощи Киеву. Политик жестко опроверг заявление.
- Чепуха, - коротко сообщил Кирби журналистам на брифинге.
Об идее продвигать голосование за законопроект на выделение Киеву дополнительное финансирование ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американские журналисты же со ссылкой на свои источники активно обсуждают теоретическую возможность размещения ядерного оружия России в космосе.
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