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В Белом доме отвергли гипотезу о выдумке об угрозе США
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:34

В Белом доме отвергли гипотезу о выдумке об угрозе США

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дом Джон Кирби дал ответ на мнение о том, что в Белом доме с помощью упоминаний об угрозе нацбезопасности продвигают передачу помощи Киеву. Политик жестко опроверг заявление.

- Чепуха, - коротко сообщил Кирби журналистам на брифинге.

Об идее продвигать голосование за законопроект на выделение Киеву дополнительное финансирование ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американские журналисты же со ссылкой на свои источники активно обсуждают теоретическую возможность размещения ядерного оружия России в космосе.

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