Решение по законопроекту о выделении финансирования Украине, Израилю и Тайваню Вашингтон снова отложил. На этот раз палата представителей США уйдет на перерыв до 28 февраля.
Законопроект о выделении 95 миллиардов долларов на вышеозвученные цели набрал достаточное количество голосов для обсуждения еще 13 февраля. Однако уже 14 числа стало понятно, что палата представителей не слишком охотно поддерживает идею.
По словам спикера Майкла Джонсона, сейчас у правительства другие приоритеты. На данный момент политики обсуждают государственный бюджет. Кроме того, всех по-прежнему волнует вопрос с обеспечением контроля на американской границе, говорит Джонсон.
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