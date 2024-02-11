Профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари увидел в поведении президента США Джо Байдена признаки возрастной деменции. По его словам, болезнь прогрессирует без надежды на улучшение.
- Снижение когнитивных способностей происходит прямо на наших глазах, - говорит врач. - Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально.
Профессор отметил, что ярковыраженные провалы в памяти и замедление речи у президента США вызывают серьезное беспокойство. Поэтому опасения избирателей Байдена на второй срок не беспочвенны.
- При такой динамике крайне маловероятно, что наступит внезапная стабилизация, - подчеркнул Макари. - Это очевидная возрастная деменция.
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