Профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари увидел в поведении президента США Джо Байдена признаки возрастной деменции. По его словам, болезнь прогрессирует без надежды на улучшение.

- Снижение когнитивных способностей происходит прямо на наших глазах, - говорит врач. - Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально.

Профессор отметил, что ярковыраженные провалы в памяти и замедление речи у президента США вызывают серьезное беспокойство. Поэтому опасения избирателей Байдена на второй срок не беспочвенны.