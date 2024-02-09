Издание Bloomberg опубликовало заявление президента США Джо Байдена, которое он сделал, выступая на благотворительном сборе средств. Президент сообщил, что на данный момент сокращение иностранной помощи ставит Украину в критическую точку конфликта.

- А мы что делаем? Отступаем? - поинтересовался лидер.

Также Байден выразил тревогу по поводу того, что страны-союзники понемногу отходят от помощи Киеву. Америке уже раскритиковали законопроект, в котором на финансирование Украины была запланирована большая сумма денег, чем на помощь Израилю или на укрепление южных границ. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что только дурак или радикальный левый демократ проголосует за этот "чудовищный" законопроект.