Политолог Малек Дудаков высказал сомнения в тон, что у Байдена получится «продавить» конгресс для получения помощи Украины.
- Просто где-то найти 60 млрд для Киева они не смогут. Какие-то транши в меньшем объеме, к примеру на миллионы долларов, возможны, - подчеркнул политолог.
Также он назвал попытки «выбить» из конгресса столько денег «мертворожденной историей». Максимум - речь может идти о нескольких миллионах или о военных траншах, без какой-либо дополнительной финансовой помощи. В этом случае Киев может рассчитывать на 10-15 миллиардов долларов.
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