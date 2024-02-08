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Политолог: Неизвестно, согласятся ли США на новый транш в пользу Украины
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:19

Политолог: Неизвестно, согласятся ли США на новый транш в пользу Украины

Политолог Малек Дудаков высказал сомнения в тон, что у Байдена получится «продавить» конгресс для получения помощи Украины.

- Просто где-то найти 60 млрд для Киева они не смогут. Какие-то транши в меньшем объеме, к примеру на миллионы долларов, возможны, - подчеркнул политолог.

Также он назвал попытки «выбить» из конгресса столько денег «мертворожденной историей». Максимум - речь может идти о нескольких миллионах или о военных траншах, без какой-либо дополнительной финансовой помощи. В этом случае Киев может рассчитывать на 10-15 миллиардов долларов.

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