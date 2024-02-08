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Чужими руками жар загребать: западные СМИ сообщают о желании США заставить страны ЕС платить Киеву
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:47

Чужими руками жар загребать: западные СМИ сообщают о желании США заставить страны ЕС платить Киеву

Обозреватель газеты The New York Times Дэвид Сэнгер раскритиковал нынешние действия властей США. Журналист назвал поведение политиков поиском новых способов вытребовать у ЕС покупку американского вооружения.

- Пытаются выяснить, как оплачивать оружие, если Конгресс останется парализованным, - сообщил Сэнгер в статье. - Возможно, европейские страны заплатят за американское оружие и отправят его на Украину.

Также он отметил, на данный момент сейчас в Европе сложная обстановка с обеспечением Киева оружием - у стран просто нет производственных мощностей. Об этом недавно говорил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: о несостоятельности европейской оборонной индустрии.

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