Обозреватель газеты The New York Times Дэвид Сэнгер раскритиковал нынешние действия властей США. Журналист назвал поведение политиков поиском новых способов вытребовать у ЕС покупку американского вооружения.

- Пытаются выяснить, как оплачивать оружие, если Конгресс останется парализованным, - сообщил Сэнгер в статье. - Возможно, европейские страны заплатят за американское оружие и отправят его на Украину.

Также он отметил, на данный момент сейчас в Европе сложная обстановка с обеспечением Киева оружием - у стран просто нет производственных мощностей. Об этом недавно говорил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: о несостоятельности европейской оборонной индустрии.