Американцы отказались помогать Израилю в отсутствие аналогичной помощи Украине. Представленный законопроект не нашел поддержки в палате представителей США: это читается в результатах голосования. Для принятия было необходимо согласие более чем двух третей конгрессменов.
Был предложен и другой, более компромиссный вариант. В этом законопроекте политики рассматривали выделение более 188 миллиардов долларов, которые был бы направлена на помощь Украине, Израилю, а также на то, чтобы урегулировать ситуацию на южной границе. Такой документ создали после того, как республиканцы блокировали обсуждение помощи Украины из-за проблемы с нелегальной миграцией из Мексики.
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